Samas üksikute toidukaupade (nt kohvikoor, peakapsas, importtomat ja jahutatud forell) jaehinnad on tõusnud. Importmuna, köögiviljade ja importõuna hinnad on hoopis langenud. Aastavõrdluses on odavnenud kõik piimatooted, välja arvates 10% kohvikoor ja eestimaine juust.