Reedel (20.09) liigub üle Nordkapi Venemaa põhjaaladele madalrõhkkond ja selle survel tugevneb läänekaare tuul, päeval on põhjarannikul puhanguid 14 m/s. Sajupilved meile ei jõua ja taevas on võrdlemisi selge, aga öösel laialdaselt udune. Õhutemperatuur on öösel 6..11, rannikul kuni 16°C, päeval tõuseb 17..21°C-ni.