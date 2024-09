Maksa 10 000 eurot ja tapa Eesti karusid: välismaine firma meelitab siia jahituriste

Jahiturism on valdkond, mis Eestis arenema hakanud alles viimastel aastakümnetel. Kuigi selle turismiharuga on alati kaasas käinud negatiivne noot, kinnitab Eesti Jahimeeste Selts (EJS), et tegu ei ole keelatud tegevusega ning mujal maailmas on see nišiturism vägagi populaarne.