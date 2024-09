Mis meie metsanduses õieti toimub? Laupäeval saab ise minna ja vaadata!

Põhja-Euroopa moodsaim vineeritehas avab esmakordselt uksed

Jõgeva külje all Viruveres ootab külastajaid Estonian Plywood AS. Nende ESTPLY on kõige uuem vineeritehas kogu Baltikumis ja Skandinaavias. Moodsate tootmisseadmetega ja suurepärase taristuga tootmiskompleks paikneb soodsas kohas tooraine varumiseks ja pakub ka ümbruskonna elanikele kodu lähedal töölkäimise võimalust. Esmakordsel avalikul ringkäigul teeb ettevõtte juht Timo Hermlin ülevaate spooni- ja vineeritootmise ajaloost, tootmisprotsessist ja vineeri kasutusvaldkondadest. Tehasetuuril on võimalus oma silmaga näha tootmisprotsessi algusest lõpuni.