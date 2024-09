VAHVAD PILDID | Väike mustpea-põõsalind röövleid ei karda

Septembrikuusse on mahtunud üllatavalt palju suviselt sooje päevi. Loodus on siiski aga juba sügise lainel, lehed langevad ja viljad küpsevad ning paljud sulelised on asunud rändama. Aeg-ajalt võib nii rannikul, põldudel, aedades kui ka metsades trehvata peatuvaid ja varusid täiendavaid linde.