Toetatakse metsa hooldamist

Metsameetme toetus aitab metsaomanikel kasvatada tulevikumetsi, et ka järgmised põlvkonnad kasu saaksid. Toetust võivad taotleda metsaühistud, mikroettevõtjad (sh FIEd) ja füüsilised isikud.

„Kindlasti tasub meeles pidada, et toetuse saamiseks peab hooldusraie käigus kujundama metsa kasvukohatüübile sobivate puuliikidega mitmeliigilised või struktuurselt mitmekesised puistud. Samuti peab hooldusraie säilitama metsamaal need säilikpuud, mis on sinna lageraie järgselt jäetud,“ rääkis KIKi metsaosakonna juht Gunnar Reinapu. „Metsast ei peaks ära koristama ka kogu lamapuitu, kuna erinevas seisundis surnud puit, sh püstised surnud puud, pakuvad elupaiku mitmetele metsa ökosüsteemis olulistele liikidele,“ ütles Reinapu.