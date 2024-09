Laupäeval (21.09) on vahelduva pilvisusega ilm. Mõnel pool võib sadada vähest vihma. Enne keskpäeva on paiguti udu. Puhub läänekaare, õhtu poole loode- ja põhjatuul 3-9, rannikul puhanguti 12, Virumaa rannikul pärastlõunal kuni 15 m/s. Õhutemperatuur on 14..20°C.