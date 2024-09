UUE NÄDALA ILM | Tulekul on tihedad vihmasajud ja tormituul

Esmaspäeval (23.09) kõrgrõhkkond nõrgeneb ja eemaldub Venemaale. Öö on rahulik ja vaid õhukese kõrge pilvevinega ning õhk jahtub kiiresti, aga jääb siiski napilt plusspoolele, maapinna lähedal on aga hallaoht suur - temperatuur langeb laialdaselt 0..-4°C-ni. Päeval on nii päikest kui pilvelaamu, aga sadu tõenäoliselt veel ei jõua (vihma võimalus alla 25%). Lõuna- ja kagutuul veidi tugevneb. Lisandub pisut mahedamat õhku ja temperatuur tõuseb 14..17°C-ni.