FOTO | „Lille vars on nagu puutüvi!“ Tartumaa naise aias kasvab 5 meetri kõrgune päevalill

Päevalilli on mitmeid erinevaid sorte ning sõltuvalt sellest võib nende kõrgus varieeruda 40 sentimeetrist kuni 4 meetrini. Seega on tegemist tõelise hiiglasega. Kuidas taim nii pikaks kasvas?

„Seda ei ole mitte millegagi väetatud. Seemnepakk on ostetud Coop toidupoest, maksis ca 30 senti,“ on ka Liina ise imestunud. Tema sõnul on suur päevalill vist kogu jõu mullast endale võtnud, sest teised lille läheduses kasvada ei taha. Ka teistest, samast pakist pärit seemnetest sirgusid lille vaid ühe kuni kahe meetri kõrguseks.

„Lille vars on nagu puutüvi. Ka uusi õisi on tulemas veel hulga. Tugev lill on ka kõikidele tormituultele vastu pidanud,“ kinnitab Liina ja lisab, et lill viskab iga päevaga pikkust juurde.