ILMATEADE | Pühapäeval langeb temperatuur väga madalale

Pühapäeval liigub (22.09) kõrgrõhuala keskmega Eesti kohale ja õhumass on jahedam. Eeloleval ööl on selge või vähese pilvisusega sajuta ilm. Paiguti tekib udu. Puhub põhjakaare tuul 1-7, enne keskööd Virumaa rannikul kuni 9, puhanguti kuni 13 m/s. Õhutemperatuur on 1..8, rannikul kuni 13°C, maapinnal kohati 0..-2°C.