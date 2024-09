VISS ESTONIA 2024 | Tema on Lille, Eesti maakarja kauneim lehm

Viimasel viiel aastal on kauneim loom valitud vaid eesti maakarja tõugu lehmade hulgast. „Kurb, et kauneima lehma valimine on jäänud vaid ühe tõu esindajatele,“ ütles MTÜ Eesti Maakarja Kasvatajate Selts tegevjuht Ege Raid. Lisades, et kõik asjaosalised annavad endast parima, et traditsioon ei hääbuks. Kavas on ka taaselustada Saarte Maakarja Vissi valimised, sest kolmandik sellest tõust (154 looma) asub Saaremaal.