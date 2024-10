Vaimset tervist mõjutab nii elustiil kui ka vitamiinipuudus

Tervise Arengu Instituudi (TAI) aastaraamatu andmetel esineb igal viiendal Eesti inimesel ärevushäire risk ning enam kui veerandil (28%) depressiooni risk. Varasemast sagedamini diagnoositakse inimestel ka aktiivsus- ja tähelepanuhäireid. Uuringutes on leitud, et vaimse tervise probleemide tekke risk on suurem just noortel täiskasvanutel, kuid ärevushäireid, depressiooni ja läbipõlemist võib esineda igas vanuses.