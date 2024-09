Kliimaseadus saab tuld nii ettevõtjatelt kui keskkonnakaitsjatelt

Maakasutuse muutus metsastamise, sh istandike rajamise kaudu ei tohiks regionaalministeeriumi nägemuses olla suurem kui 1000 ha/a. Samuti palutakse esile tuua, et eelnõu on seotud metsaseaduse muutmise seaduse eelnõuga, mille alusel puu- ja põõsaistandikke rajama hakatakse.

„Eelnõu põhjal jääb praegu pigem mulje, et põllumajandussektoris maakasutuse muutmise (eelkõige vähem väärtusliku põllumajandusmaa metsastamise) tulemusena tekkiv süsiniku sidumine läheb maakasutussektori arvestusse, kuid see peaks minema põllumajandussektori KHG ( kasvuhoonegaaside – toim) netoheite arvestusse, s.t seeläbi peaks vähenema sektori netoheide,“ öeldakse nende kirjas kliimaministeeriumile.

Maakasutussektori kasvuhoonegaaside eesmärgid on seaduses väga üldiselt lahti kirjutatud. Kogu sisuline ja arvuline materjal, nii mõõdikud kui ka eesmärgid, seaduses ei sisaldu. Kliimamuutustega kohanemise eesmärgid on seaduse eelnõus väga põgusalt kirjeldatud ning vääriksid maaülikooli teadlaste hinnangul vähemalt metsanduse osas täiendamist. Seadus ei arvesta sisuliselt, et metsad on ka ise vastuvõtlikud kliimamuutustele ja sellega kaasnevatele suurenevatele häiringutele. Seletuskirjast leitav eesmärk vähendada raiemahtu 1 miljoni tihumeetri võrra aastas suurendab neid riske veelgi, sest hooldamata mets on haigustele vastuvõtlikum.

Eesti biomajanduse tugevused on nõrgalt esindatud ning selle valdkonna võimalused kliimamuutustega kohanemiseks ja aktiivsemaks süsiniku sidumiseks on seetõttu jäänud kasutamata, leitakse maaülikoolis. „Kohapeal kasvatatud taastuv ressurss ja selle tark kasutamine on see, mis aitab meid lähemale globaalsete probleemide lahendamisele, aitab säilitada elu maal ja luua uusi nutikaid lahendusi majanduse edendamiseks. Kliimatark metsandus ja puidu täiendav kasutamine taastumatute materjalide asemel koos sellele järgneva asendusefektiga saavad olla meie võimaluseks Eesti ainsat süsinikupositiivset valdkonda edendada,“ öeldakse kirjas.

„Paraku kooskõlastamiseks saadetud eelnõu neid eesmärke ei täida. Selle asemel on eelnõu koostajad keskendunud kasvuhoonegaaside emissiooni vähendamise üld- ja vahe-eesmärkide õiguslikule fikseerimisele. Tuleks aga fookusesse võtta realistlikud tegevused, mis looks eeldused nii kliimamuutuste väljakutsetega toimetulekuks kui ka majanduse, sh Eesti inimeste üldise heaolu kasvuks,“ ütles Eesti Metsa- ja Puidutööstuse Liidu (EMPL) juhatuse esimees Jaano Haidla. „Praeguse eelnõu tulemusena väheneb eksportiva tööstussektori kindlustunne veelgi, mis suures pildis tähendab kolmandat aastat languses olevale majandusele jätkuvat allakäiku ning seda, et kliimakindluseks vajalikud investeeringud jäävad tegemata.“

Seletuskirjast lähtub, et eelnõu eesmärkide täitmiseks tuleb riigil aastaks 2040 investeerida 3 miljardit eurot ja erasektoril 11 miljardit eurot.

„Seega ilma erasektorita ei ole võimalik kliimaeesmärke täita. Seda arusaamatum on, et kliimaseadust ja sellega seonduvaid metsaseaduse ja looduskaitseseaduse muudatusi soovitakse menetleda nii, et nende ühist mõju ei ole hinnatud. Samuti on ebaselge, millised on eelnõuga sätestatavad eesmärgid absoluutarvudes, milline on meetmete rakendamise graafik ja kust leitakse nendeks vahendid,“ lisas Haidla.

EMPL leiab, et eelnõuga ei tohiks edasi minna enne, kui vastavad mõjuanalüüsid on valmis ja nii mõjutatud osapooltele kui ka avalikkusele tutvustatud.

EMPLi hinnangul ei aita kliimakindla majanduse seaduse eelnõu kuidagi kaasa kodumaise biomajanduse arengule. „Selle valdkonna pakutavad võimalused kliimamuutustega kohanemiseks ja aktiivsemaks süsiniku sidumiseks on jäänud täiesti kasutamata,“ tõdes Haidla.

Rahulolematud on ka keskkonnaühendused