„Isegi tolm ostetakse ära.“ Uuel vineeritehasel läheb hästi

Mõnus on käega libistada mööda siledat vineeripinda , olgu see puidune või veekindel. Väärt materjali teevad Jõgeva külje all viimase peal masinad ja hoolsad töölised.

Viruveres avas metsarahvapäeva raames esmakordselt külastajatele uksed Estonian Plywoodi AS. Nende viis aastat tagasi valminud ESTPLY on kõige uuem ja moodsam vineeritehas Baltimaades ja Skandinaavias. Kõik tootmisseadmed on tehnika viimane sõna ning jäetud on ka arenguruumi, et tootmist laiendada ja uusi masinaid üles panna.