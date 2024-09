VIDEO | Kuidas ära tunda mürgiseid seeni?

Otseülekanne on lõppenud!

Erakordselt head seeneaastad on on toonud mürgistusinfoliinile rekordiliselt kõnesid. Eelmisel aastal küsiti seenemürgistusega abi 123 korral, millest kaheksal juhul andis infoliini konsultant korralduse viivitamatult kiirabisse pöörduda. Tänavu, kui hooaeg alles käib, on kõnesid juba üle 60 ja kiirabi vajatud viiel korral.