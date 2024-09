Mida teha, kui laps end lõigub? Kuidas reageerida?

„Mõnel noorel tekib uudishimu, et nii paljud teevad seda ja mis tunne siis on, proovin ka. Kui noor teeb seda ühe korra, siis see võibki olla uudishimust. Kui aga mitmendat korda, siis näitab see, et midagi on tema sees katki. Kõikidel peavad siis ohutuled põlema. Õnnelik laps ennast mitu korda ei lõigu,“ sõnab Maikalu.