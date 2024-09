Osa koduseid emasid jääb ravikindlustuseta. „Ma ei näe, kuidas maal elades nelja lapse kõrvalt tööl käia“

Kui praegu maksab riik sotsiaalmaksu ka ravikindlustatud inimese abikaasa või registreeritud elukaaslase eest, kes kasvatab üht või kaht kuni kaheksa-aastast last või kolme kuni kuut alla 16aastast last, siis sotsiaalministeeriumi kärpeplaani kohaselt alates 2026. aastast seda enam ei tehta. Selliseid ülalpeetavaid abikaasasid on tervisekassa andmetel praegu 1051.