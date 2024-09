„Meie väikest saart tabas 793 eesti põgeniku täielik invasioon“

Kui me 23. juulil 1944 moodustasime oma (tsiteerin meie esinaise krahvinna Vera Hamiltoni sõnu inauguratsioonil) „väikese, kuid paganama hea osakonna“, ei osanud me iialgi ette kujutada, et meie väikesel saarel toimub mitte vähem kui 793 eesti põgeniku täielik invasioon.