Maalehe reisilised avastavad Balkanit

Teisipäeval lasime reisipartner Germalo giidil Teal juhatada end mööda pealinna Skopje kesklinna ja basaari, kus 800 aastat on kõrvuti kaubelnud nii kristlased kui ka moslemid ning põikasime pealinnast paarkümne kilomeetri kaugusele Matka kanjonisse, et teha sealse hüdroelektrijaama paisul paaditiir.

Skopje on mõneti õnnetu saatusega linn, sest 1963. aasta maavärin muutis 80 protsenti hoonestust rusudeks. Linn ehitati üles maavärinakindlatele hoonetele spetsialiseerunud Jaapani arhitekti abiga.

10 aastat tagasi kulutas riik hinnanguliselt miljard eurot, et luua südalinnale uus ilme: rajati muljetavaldavaid valitsushooneid, muuseume ja kultuuritempleid, kuid kokku annavad viimase 60 aasta ehitised paraja arhitektuurilise kakofoonia, mida on huvitav vaadata.

Nagu kolleeg Rein Sikk tabavalt märkis, oli moodsate kivikolosside vahel päeval üsna vähe inimesi liikumas võrreldes basaariga, kus aastasajad on keskkonda omasoodu vorminud.

Skopje südalinnas torkas silma ka tohutu hulk pompöösseid monumente ja riigi ajaloos oluliste inimeste pronksi valatud kujusid, neist muljetavaldav hulk on ratsamonumente. Hinnanguliselt on skulptuure oma 200.

Näiteks keskväljakul on ratsaniku kuju, keda Balkani keerulise ajaloo tõttu välditakse Aleksander Suureks nimetamast, kuigi sarnasus on ilmne. Basaari pool Vardari jõe kaldal kõrgub aga monument Aleksandri isale Philipposele, keda ametlikult nimetatakse antiikseks sõdalaseks. Ühe mööduva grupi giid juhtis tähelepanu, et kuju vooliti Hollywoodi 25 aasta taguse menufilmi „Gladiaator“ peaosalise Russell Crowe’i näoga.