Vihmane, äikeseline ja väga tuuline: ilm muutub lähipäevadel karmiks

Reedel ja laupäeval liiguvad osatsüklonid üle Läänemere Soome kohale ning Eesti ilm on nende vahetus läheduses vihmane ja väga tuuline. Reedel on ka äike õhus. Reede öösel on sooja 11–16, päeval 15–19°, laupäeval õhk jaheneb paari-kolme kraadi võrra.