Välisraha ja maksud paisutavad hüppeliselt KOVide rahakotti

Regionaal- ja põllumajandusminister Piret Hartman: „Mul on väga hea meel, et suutsime ära hoida kohalike omavalitsuste tulubaasi kärpe. See võimaldab omavalitsustel kohapeal panustada teenuste arendamisse. Olukorras, kus majanduse olukord on jätkuvalt kehv, peavad omavalitsused saama – ka välisrahastuse abil – teha investeeringuid taristusse. See tagab kvaliteetsema elukeskkonna meie regioonides.“

Ta lisab, et on väga oluline, et vaatamata keerulisele seisule on ministeerium kohalike omavalitsustega ühes paadis. „Probleemide lahendamine ja tihe koostöö jätkub ka Eesti Linnade ja Valdade Liiduga. Märgiline on siinjuures see, et pärast kahte aastat on mõlemad osapooled – liit ja valitsuskomisjon – riigieelarve ja eelarvestrateegia kõneluste protokolli allkirjastanud. Tänan kõiki osapooli – kohalikke omavalitsusi, liitu ja valitsuspartnereid – tehtud töö ja saavutatud kokkuleppe eest,“ ütleb Hartman.

Omavalitsuste tulude kasv (5,6%) ületab oluliselt Rahandusministeeriumi suveprognoosis planeeritud keskmise palga ja tarbijahinnaindeksi kasvu (vastavalt 4,6% ja 4,2%). Seega võimaldab see omavalitsustel käsikäes konservatiivse finantsplaneerimisega muuta oma eelarve olukorda paremaks ning panustada teenuste ja elukeskkonna arengusse.

Tulevast aastast jätkub kohalike omavalitsuste tulubaasi ümberkorraldus, mille eesmärk on muuta omavalitsuste rahastamist õiglasemaks – aastatel 2025–2027 suureneb pensionitulult laekuv tulumaksu osa ja väheneb muudelt tuludelt (eelkõige palgatulu) laekuv tulumaksu osa, ühtlustudes perioodi lõpuks ühtemoodi 10,23%-le. Kahe laekumise võrdsustumise tulemusel suurenevad nende kohalike omavalitsuste tulud, kus eakate osakaal on kõrge, olles seega finantsiliselt võrdsemas seisus nende omavalitsustega, kus on kõrgem tööealiste osakaal ja palgatase.

