HOIATUS | Elektrikatkestused ja häiritud laevaliiklus: õhtul tõuseb torm, viies maakonnas muutub ilm ohtlikuks

Saaremaa, Hiiumaa, Läänemaa, Pärnumaa ja Harjumaa on saanud koguni teise taseme ehk ohtliku ilma hoiatuse. See tähendab, et esineb tavatuid ilmastikunähtusi. „Ole väga tähelepanelik ja jälgi pidevalt ilmaprognoosi. Ole teadlik riskidest, mis võivad olla vältimatud. Järgi kõiki võimuesindajate poolt antud soovitusi,“ soovitab Keskkonnaagentuur.