Tormine ilm jätkub, elektrita on sadu kliente

Esimese taseme ilmahoiatus on antud üheksale maakonnale: Saare-, Hiiu-, Pärnu-, Lääne-, Harju-, Rapla-, Järva-, Viljandi- ja Jõgevamaale. Neljas viimati nimetatud maakonnas on lisaks tuulele ja tugevale vihmasajule ka äikeseoht.

Elektrilevi juhtimiskeskuse andmetel oli tänase 28.09.2024 kell 8:30 seisuga üle Eesti 12 katkestusega keskpinge riket, vooluta 613 klienti. Õhtul/öösel tekkinud rikkekohad on lokaliseeritud. Osadel juhtudel on rikkekohad tuvastatud, osadel täpsed rikkekohad veel otsimisel. Enim rikkeid on Pärnu maakonnas: 6 keskpinge riket, vooluta on 533 klienti.