Sünoptik Kairo Kiitsak: uus nädal tuleb jahedam, öösiti langeb temperatuur miinuspoolele

Esmaspäeval (30.09) on tõusva õhurõhu foonil tugevnemas kõrgrõhuala ja ilm on suurema sajuta (saju võimalus rannikualadel 25% piires, sisemaal väiksem). Tuul puhub öösel läänekaarest ja on veel võrdlemisi tugev, päeval nõrgeneb ja pöördub lõunakaarde. Õhutemperatuur langeb öösel 0..+5°C-ni, maapinnal alla 0°C, rannikul on kuni 13°C, päeval 12..15°C.