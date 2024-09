FOTOD | Rahesadu valgus üle Lääne- ja Põhja-Eesti

Sama postituse all jagasid kohalikud oma tähelepanekuid. „Kuressaares on olnud vihmaga koos kuni 0,8 cm läbimõõduga rahe viimase 20 minuti jooksul,“ kirjutas üks mees.

Järvamaa, Nurmsi

Harjumaa, Ohtu

Kullamaa, Läänemaa

Keskkonnaagentuuri ilmateenistuse sõnutsi on pühapäeval vahelduva pilvisusega ilm. Mitmel pool sajab hoovihma, kohati on äikest ja tugevat sadu, sekka tuleb ka rahet. Õhtuks pilved ja sajuhood hõrenevad. Puhub läänekaare tuul 4-11, puhanguti 13, rannikul kuni 16 m/s. Õhutemperatuur on 8..13°C.