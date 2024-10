Oleg Grossil on Viljandi veekeskusega tõsi taga: „Krunt on ostetud, raha olemas“

Viljandisse on veekeskust planeeritud juba üle 20 aasta ning sellest on saanud omamoodi anekdoot – iga kord läheb enne ehitama hakkamist midagi nässu. Möödunud nädalal ostis selle krundi Virumaa ärimees Oleg Gross, kes lubab, et tema teeb spaahotelli valmis.