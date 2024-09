ILMATEADE | Tuleb karge nädal, öökülm jõuab igasse Eesti sisemaa nurka

Esmaspäeval on meil selge, mõnel pool vahelduva pilvisusega ilm. Ennelõunal sajab peamiselt rannikualadel kohati hoovihma, pärastlõuna on olulise sajuta. Puhub muutliku suunaga tuul 1-7, ennelõunal Virumaa rannikul läänekaare tuul puhanguti kuni 11 m/s. Õhutemperatuur on 10..14°C.