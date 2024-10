Elu hasartmängusõltlasest mehega: „Lastele polnud midagi süüagi anda. Röökis, et mina olen süüdi!“

„Su ema on kuradi värdjas ja lits!“ röökis netikasiinosõltuvuses isa pärast järjekordse sissemakse nulli mängimist oma nelja-aastasele lapsele. See on killuke kahe lapse ema hingetraumadest. Sõltlasest abikaasast jäid talle pärandiks purunenud suhe, pisarad, rahustid, eesseisev psühhiaatriline ravi ja majanduslikult raske seis.