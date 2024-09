E-Piima tootja: nii madal see piimahind ka ei ole, et seepärast ettevõte maha müüa!

Teet Kallakmaa on juba aastaid müünud toorpiima E-Piimale, nüüd on ta lubanud osaliselt ka madala hinna tõttu piimatootmisega lõpparve teha ja müüb ettevõtte maha. Oma sõnul on mees ka lihtsalt üleväsinud ja pensioni-iga hakkab ka saabuma, mistõttu on ta otsustanudki põllumajandusettevõtlusega lõpetada.