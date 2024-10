TURUHINNAD | Kartulid on Tallinnas kuni kolm korda kallimad kui mujal

See, et turg ei ole tingimata odav ostukoht, teame me juba ammu. Aga et hinnad kohati nii kalliks läinud, on kuidagi märkamatult juhtunud. Samas kehtib muidugi tõsiasi, et nagu on renoveeritud ja renoveerimata turud, nii on seal ka renoveeritud ja renoveerimata hinnad.