FOTOD | Sajab porivihma! 2000 km kauguselt pärinev tolm jõudis Eestisse

Kolmapäeval (2.10) on pilves ilm, päeval sajab ajuti vihma (saju võimalus üle 75%), pärastlõunal lõuna poolt alates sajuhood hõrenevad. Ida- ja kirdetuul on tugev eelkõige rannikul, ulatub puhanguti 15, Hiiumaal ja Soome lahe ääres 17–18 m/s. Õhutemperatuur on päeval 7–8 °C, vihmas kuni 10 °C. Rannikul on õhutemperatuur kuni 11 °C, vihmas kuni 12 °C.