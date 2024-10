Alles vaid 7000 isendit: Eesti põtrade arvukus on drastiliselt vähenenud

15. septembril algas Eestis põdrajahihooaeg. Maakondlikes jahindusnõukogudes lepiti kokku, et sel jahihooajal on põtrade küttimismahuks 3685 isendit.

Põdra asurkonna suurus 2024. aasta talvel oli seireandmete järgi 10 000‒11 000 isendit ja see on pidevalt langenud. 2023. aasta jahihooajal kütiti Eestis 4061 põtra, mis on 500 isendit vähem kui 2022. aastal. Sama palju langes küttimine ka aasta varem. Uue jahihooaja kokkulepitud küttimismaht on natuke kõrgem kui kütiti aastal 2002-2003 aastal (3436 isendit) ja see oli aeg, kus olime olnud kümme aastat põdra arvukuse madalseisus.