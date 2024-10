Viisata läbi Venemaa sõitmine saab lõpu: Saatse saapale ehitatakse ümbersõit

Setomaa vallavanem Raul Kudre kiidab, et riik mõtleb ette. Ta räägib, et iga päev läbivad idanaabri territooriumil asuvat teelõiku sadakond sõidukit. Eeskätt Lutepää, Sesniki ja Saatse külade inimesed.

„Eks see tõesti tekitab kõigil ärevust, kuid üha rohkem on mul tunne, et just kaugemalt tulijad kardavad läbisõitmist,“ sõnab Kudre, et Venemaa kallaletung Ukrainale on inimesed ettevaatlikumaks teinud.