Endine kasiinosõltlane Paul Neitsov: „Mind tabas suurem ahastus teadmisest, kui palju on võlgasid“

2021. aasta detsembris tunnistas kitarrist Paul Neitsov, et põeb haigust nimega hasartmängusõltuvus. Praeguseks on tal psühholoogiline ravi läbitud, endale seatud hasartmängukeeld kehtib ja ta on saanud võlausaldajatega rahaasjad korda. „Summa oli kuuekohaline,“ avalikustab Neitsov.