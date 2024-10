Edasi lükatud raadamismäärusele ilmus selle rakendamise juhend

Määrus, mis kehtestati 2023. aasta juunis, pidi jõustuma 2024. aasta lõpus, kuid nüüd algab määruse rakendamine alles 2025. aasta lõpus, vahendas Financial Times. Komisjon selgitas, et edasilükkamine on seotud vajadusega anda ettevõtetele ja liikmesriikidele rohkem aega, et kohaneda uute reeglitega ja töötada välja nõutavad riskiklassifikatsioonid, tõlgendamisjuhised ning toimivad infosüsteemid.