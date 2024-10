ILMATEADE | Öökülm taandub, tulekul on veidi soojemad päevad

Täna (4.10) liigub madalrõhkkond Venemaa lääneservast kirde suunas ja samal ajal suureneb meil läänepoolse kõrgrõhkkonna serva mõju. Lääne-Eestis on muutliku pilvisusega olulise sajuta ilm. Ida pool on ennelõunal pilves ja vihmane ilm, pärastlõunal sadu harveneb ja pilvkattes on kohatisi selgimisi. Puhub põhjakaare tuul 3-9, rannikul puhanguti kuni 12 m/s. Õhutemperatuur on 8..12°C.