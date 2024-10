Põllumajanduse tippjuht 2024 on Margus Lepp

Regionaal- ja põllumajandusminister Piret Hartmani sõnul on just sellised innovaatilised, särasilmsed ning tugevate erialaste oskustega multitalentsed juhid, nagu Margus Lepp, kaasaegse põllumajanduse jätkusuutlikkuse võtmeisikuteks.

„See, et Marguse juhitud ettevõttes töötab palju noori inimesi ja tööjõupuudust ei tunta, on väga oluline juhtimiskvaliteedi näitaja. Ainuüksi kõrged kasuminumbrid ei ole edukuse mõõdupuuna enam asjakohased. Mul on hea meel, et põllumajandussektor oma tublisid tegijaid avalikult tunnustab ja esile toob. See on sellisel väljakutsete rohkel alal kindlasti väga vajalik,“ ütles Hartman.