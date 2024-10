Korralik internet rongis – see jääbki unistuseks. Küll on rongi kest liiga paks, küll asume liiga lähedal Venemaale

„Rongisõit on küllalt pikk ja see on hea aeg töö tegemiseks, aga paraku on see üsna keeruline,“ tõdes tartlanna Helis Truu, kes töötab sotsiaalmeediaspetsialistina. Ta kasutaks pealt kahe tunni pikkust rongisõitu meeleldi internetis postituste tegemiseks, kuid ta on juba harjunud, et Jõgevamaal ja Lääne-Virumaal internetti ei ole. „Mulle on need leviaugud juba teada ja sel ajal teen arvutis näiteks video- või fototöötlust. Ausalt öeldes on see probleem juba pikalt kestnud ja üsna häiriv.“