Hoiatus! Levib pettus, milles kasutatakse maksu- ja tolliameti nime

Näiteks saadetakse e-mailile kiri, milles väidetakse, et maksutagastus on valmis väljamaksmiseks ning palutakse avada maksutagastuse portaal. Politsei juhib tähelepanu, et enammakstud tulumaksu tagastamise tähtaeg oli 1. oktoober 2024. See konkreetne e-kiri (allpool) saadeti aga 3. oktoobril.