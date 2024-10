Väike vapper tõmmu pellea

Iseäranis tänuväärsed on pellead kasvatamiseks keskküttega ruumides, sest nad taluvad kuiva õhku. Suisa nõnda kuivalembesed on nad, et piserdada neid ei maksa. Samas on nad võrdlemisi nõudlikud: ei taha ülekastmist, aga ei talu ka mullapalli läbikuivamist. Istutusmuld võiks olla neutraalne või kergelt aluseline, potipõhjas peab olema korralik drenaaž.