Kirss-kontpuu on täiesti arvestatav viljapuu

Alustuseks tema päritolust. See on võrdlemisi lõunamaine. Tema levila ulatub Prantsusmaast Kaukaasiani, Kreekast ja Itaaliast Tšehhi ja Ukrainani. Areaalist hoolimata talub kirss-kontpuu aga tublilt külma, kannatades välja kuni –30 kraadi. Nii et Eestis elab probleemideta.