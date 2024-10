Lähis-Ida asjatundja Peeter Raudsik selgitab, et Lõuna-Liibanoni operatsiooni eesmärk on tõrjuda tagasi äärmusrühmitus Hezbollah. Viimase aasta jooksul on Hezbollahi raketirünnakud muutunud Iisraeli jaoks väga intensiivseks – varasema mitmekümne asemel tuleb nüüd nädalas sadu rakette.