Kodustest aiamaadest on aga saanud muruplatsid ja heinamaad. Porgandit, sibulat ja küüslauku on lillepeenarde vahel kasvamas ehk näpuotsatäis, just nii palju, et sügise hakul oleks natuke värsket omast käest võtta. Salati aeg on juba möödas, herned ära söödud, till ja oad purki pandud, kuid kasvuhoonest leiab ehk veel ka mõned tomatid, kurgid ja paprikad.