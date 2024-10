„Hetkel Eesti sõja ajal ära toidetud ei saa.“ Andrus Merilo ja Andres Oopkaup muretsevad toidujulgeoleku pärast

„Pärast Ukraina sõja algust pole kellelgi kahtlust, et toit peab ka sõja ajal olema igal hetkel kättesaadav. Ukrainas on näha, et piirkonnad, kus käib aktiivne sõjategevus ja tsiviilelanikud pole lahkunud, viiakse viimastele toitu abistajate elu hinnaga. Lahingüksustega hetkel veel probleeme ei paista, kuid ma pole ju tegelikult ise ukrainlastega kaevikus istunud ja ei tea täpset olukorda,“ kirjeldas kaitseväe juhataja Andres Merilo tänavusel EPA messil, miks toidujulgeolek on otsapidi ka kaitseväe teema, kuigi mitte otsene vastutusala.