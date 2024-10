„Mulle murtakse öösel sisse!“ Agressiivsed loomakaitsjad on kanakasvatajad vaiki hirmutanud

Pildid sulgedeta ja puuris tihedalt koos olevatest lindudest on mõjusad. Need panevad inimesi MTÜ Nähtamatud Loomad kontole raha kandma ja enam mitte nii tublilt mune tootvatele kanadele uut kodu otsima. Emotsionaalse linnu- või loomasõbra jaoks on puurikanade pidamine pesuehtne piinamine.