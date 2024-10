ILMATEADE | Nädalavahetus toob tuult ja udu, aga ka päikesepaistet

Läänemerele on antud tugeva tuule hoiatus.

Pühapäeva (13.10) öö on idapoolse kõrgrõhkkonna servas sajuta, aga udune. Taevas on sisemaal laialdaselt selge, nõrga tuulega ja jahe. Õhutemperatuur langeb 0°C ümbrusse, saartel ja läänerannikul jääb 5..11°C piiresse. Päev tuleb tasapisi tagasi tõmbuva kõrgrõhkkonna ja Läänemerele laieneva madalrõhkkonna piirimail suurema sajuta. Hommikuste udude hajumise järel näeb üürikeseks ka päikest. Üksnes saartele lisandub pilvi ja õhtu poole võib ka veidi vihma sadada (saju tõenäosus saartel ~50% ümber, mandril ~25%). Kagutuul tugevneb. Õhutemperatuur on 9..12°C.

Esmaspäeval (14.10) liigub üle Eesti madalrõhuvöönd, aga tihedam sadu meile ei ulatu. Üksnes kohati tibab vähest vihma. Saju tõenäosus on mandri sisealadel 25-50%, saartel ja põhjarannikul kuni 75%. Tuul on nõrk. Õhutemperatuur on langeb öösel 0°C ümbrusse (-1..+2°C), rannikul jääb 10°C lähedale, päeval 8..12°C.

Teisipäeval (15.10) õhurõhk tõuseb ja Skandinaaviast laieneb kõrgrõhkkonna serv üle Läänemere. Saju võimalus on sisemaal väike, saartel ja rannikualadel ~50% piires. Läänekaare tuul on mõõdukas. Õhutemperatuur langeb öösel sisemaal 0°C lähedale, rannikul on 10°C ümber, päeval 8..12°C.

Kolmapäeval (16.10) tuleb tugevnev kõrgrõhkkond Leedu kohale ja selle põhjaservas on meie ilm olulise sajuta (vihma tõenäosus alla 25%). Tuul on sisemaal nõrk, rannikul puhub mõõdukalt tugev läänekaare tuul. Õhutemperatuur on öösel 0..+5°C, rannikul kuni 10°C, päeval 8..12°C.

Neljapäeval (17.10) taandub kõrgrõhuala Balti riikide kohalt ida-kagu poole, sest Skandinaaviast laieneb madalrõhkkonna serv Läänemerele. Vihma võimalus suureneb eelkõige saartel (tõenäosus 25-50%). Lõunakaare tuul tõuseb päeval tugevaks. Õhutemperatuur langeb öösel 0°C ümbrusse (-1..+2°C), rannikul jääb 10°C ümbrusse, päeval on 8..12°C.

Reede (18.10) tuleb idapoolse kõrg- ja läänepoolse madalrõhuala piirimail tugeva lõuna- ja edelatuulega. Saartel ja Põhja-Eestis suureneb saju tõenäosus üle 50%, mandri sisealadel jääb alla 50%. Õhutemperatuur on öösel 2..7°C, rannikul üle 10°C, päeval 7..10, Lääne-Eestis kuni 12°C.