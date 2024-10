ILMATEADE | Tibutab vihma ja püsib tihe udu

Esmaspäeva päeval liigub madalrõhkkond aeglaselt Leedust ida suunas ja selle põhjaserv katab Eestit. Ilm on pilves selgimistega. Kohati sajab vihma, ennelõunal püsib udu. Tuul on nõrk ja muutlik, saartel ja läänerannikul pöördub põhjakaarde 2-7 m/s. Õhutemperatuur on 7..11°C.