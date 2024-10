Kuidas aitavad Eestis elavad ukrainlased sõjas kodumaad? Osa palka saadetakse perele ja rindele

Tormine kolmapäeva õhtu Tallinnas Õismäel asuva õendusabikliiniku ees. Kümmekond ukraina meest on tulnud järele paarikümnele haiglavoodile, mis Lääne-Tallinna keskhaigla Ukrainale annetab. Eestis pole nendega enam midagi teha – asemele tulevad uued ja moodsamad. Ukrainas on neid aga hädasti vaja. Harkivist hiljuti Lääne-Ukrainasse Ivano-Frankivski linna kolinud sõjaväehaigla sai endale ruumid, aga voodeid on vähe. Ja need, mis on, on puidust, mitte elektriga reguleeritavad, nagu Eestist nüüd teele pannakse.