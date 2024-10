Suri legendaarne Tartumaa viljakasvataja Madis Ajaots

„Oleme 35 aastat koos seda vankrit vedanud, käisime koos juba Rannu koolis,“ meenutas Kaaver. Ta lisas, et juba talupidamise algusaegadest võtsid nad koos Madisega põld põllu haaval läbi kõik põlluharimise uusimad võtted, et paremini majandada. Niimoodi külg külje kõrval ja teadmisi vahetades tegutseti kuni viimase ajani. Nüüdseks on nii Ajaotsale kuulunud kui ka Kaaverile kuuluvat haritavat maad juba tuhandeid hektareid. Viimati käidi koos suusatamas ja tantsitud on ka kohalikus rahvatantsurühmas.