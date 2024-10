Teated selle kohta, et karud murravad põdravasikaid, on üsna tavalised. Täiskasvanud põtrade murdmine karude poolt on vähemalt senimaani olnud haruldane. „Viimase paari kuuga on meil kuskil 3-4 teadet selle kohta, et karud on täiskasvanud põtru murdnud,“ selgitas Eesti jahimeeste seltsi juhatuse liige Priit Vahtramäe.